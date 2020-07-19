В Ханты-Мансийском автономном округе за минувшие сутки зафиксировано 12 лесных пожаров площадью свыше 3 тыс. га. Всего действует 21 лесной пожар, огнем охвачено более 14 тыс. га леса, сообщает региональное правительство со ссылкой на департамент недропользования. Ранее сообщалось, что в лесах Ханты-Мансийского автономного округа из-за пожаров введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

