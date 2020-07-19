Кадыров потребовал от Владимира Зеленского «подтвердить свои извинения» за одну из давних юмористических передач

Глава Чечни написал в своем телеграм-канале, что когда-то знал Зеленского как человека, который, признав вину, имел честь извиниться, что достойно мужчины. Теперь же, получив полномочия президента Украины, Зеленский, как пишет Кадыров, «пытается юлить» и каждый раз придумывать новые версии извинений. Поэтому чеченский лидер призывает его твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои слова. В противном случае, пригрозил Кадыров, президенту придется перед ним ответить. При чем не как перед главой республики, а «перед сыном Ахмата-Хаджи Кадырова».

Речь идет о ролике в юмористической передаче «ЧистоNews», в котором глава Чечни плачет. Полтора года назад Зеленский в одном из интервью объяснил, что извинялся не за свои действия или шутки, а за видеоролик, использованный студией «Квартал 95», если эти кадры обидели мусульманский мир. Кадыров не уточнил, почему вспомнил об этом спустя столько времени.