В Хабаровске и Владивостоке возобновились акции в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала

По данным местных СМИ, в них приняли участие несколько сот человек. Во Владивостоке протестующие прошли шествием по улицам, скандируя речевки. Как пишет портал VL.RU, задержали пожилого мужчину, который нес советский красный флаг. После акции примерно 40 активистов отправились к отделу полиции, куда он, предположительно, был препровожден. В Хабаровске люди разошлись спустя 1,5 часа, но договорились собраться повторно позже.

Владимир Жириновский уверен, что Владимир Путин в понедельник подпишет указ о назначении врио губернатора Хабаровского края. Об этом он сказал в эфире радио «Комсомольская правда». Лидер ЛДПР полагает, что регион возглавит представитель партии, но фамилии он не знает. При этом если суд не найдет достаточных оснований для приговора, Сергей Фургал будет освобожден и партия будет настаивать, чтобы он имел право вернуться к своей должности, добавил Жириновский.

Реакция в Кремле на то, что жители Хабаровского края выходят на акции в поддержку Фургала, может быть разнообразной, — предполагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Виноградов напомнил, что массовые протесты были в Кемерово после трагедии в торговом центре, но по прошествии времени протесты сошли на нет.