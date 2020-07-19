В Хабаровске и Владивостоке сегодня вновь прошли акции в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала

По данным местных СМИ, в них приняли участие несколько сот человек. Во Владивостоке протестующие прошли шествием по улицам, скандируя речевки. Как пишет портал VL.RU, задержали пожилого мужчину, который нес советский красный флаг. В Хабаровске люди разошлись спустя 1,5 часа, но договорились собраться повторно позже.
2020-07-19T07:31:28+03:00
2020-07-19T07:31:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:31, 19 июля 2020
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