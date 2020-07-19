В Хабаровске и Владивостоке сегодня вновь прошли акции в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала

По данным местных СМИ, в них приняли участие несколько сот человек. Во Владивостоке протестующие прошли шествием по улицам, скандируя речевки. Как пишет портал VL.RU, задержали пожилого мужчину, который нес советский красный флаг. В Хабаровске люди разошлись спустя 1,5 часа, но договорились собраться повторно позже.