В дальневосточных городах возобновились акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

В дальневосточных городах сегодня возобновились акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как и накануне протестующие вышли на улицы Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Владивостока. Число участников значительно меньше, чем вчера.

Во Владивостоке мемориал на центральной площади, где собирались горожане, перекрыли работники коммунальных служб для уборки. Правительство Приморского края написало в своём Telegram-канале, что его отмывают от экскрементов голубей, которых здесь кормят неравнодушные граждане. Вокруг памятника стоят пять поливальных машин. Работает одна, сообщает местный новостной портал VL.RU. Водители на вопрос, долго ли будут мыть памятник, отвечают, что могут и до вечера мыть. Издание напоминает, что этот памятник Борцам за власть Советов и еще 39 монументов в последний раз мыли в конце апреля ко Дню победы. На это было потрачено 2 миллиона 200 тысяч рублей.

Участники акции постояли у памятника полчаса и отправились с плакатами и лозунгами по улицам. В колонне человек 300. Их сопровождала полиция, призывая разойтись, но никого не задерживая. Один из плакатов гласит: «Несменяемая агрессивная власть – прочь из России!».

Появилась новая речёвка – свободу политзаключённым, честный суд и честные выборы. Машины приветственно сигналят.

Накануне в Хабаровске прошел один из самых массовых митингов в истории города – десятки тысяч человек вышли на улицу в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Между тем, главные федеральные каналы избегают освещения протестов в Хабаровске.



Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что провластная аудитория доверяет больше телевизионным новостям, чем сообщениям в интернете, поэтому власти замалчивают события в Хабаровске и не показывают митинги по федеральным каналам.

Интернет-сообщения люди, лояльные к власти, могут считать «вбросами» западных спецслужб, добавил Макаркин.