Армяне бойкотируют все азербайджанские рынки и другие торговые точки в Москве

Во всяком случае так в фейсбуке утверждает сопредседатель Объединения армян России Давид Тоноян.

Конфликт возник из-за того, что армянским торговцам запретили торговать на принадлежащем азербайджанцам рынке Фуд-Сити. Вице-президент Союза армян России Левон Муканян считает, что в России происходит дискриминация армян по национальному признаку.

Выразить свое отношение к конфликту должны московские и федеральные власти, уверен Левон Муканян.

Посольство Армении в России направило обращение в правоохранительные органы Москвы в связи с ситуацией на рынке «Фуд сити». Между тем, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заверил, что по его данным, торговля овощами и фруктами из Армении не прекращалась.