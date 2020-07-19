В Москве сегодня открывается выставка, приуроченная к 40-летию со дня открытия Олимпийских игр 1980 года

Коллекции предметов, связанных с Олимпийскими играми 1980 года в Москве, будет выставлена в Художественном проекте «Блошиный рынок». Подобные экспозиции, посвященные юбилею игр, открыты во многих Городах. В Казани выставлялось более тысячи экспонатов – советские газеты того времени, открытки, флажки, фигурки и игрушки олимпийского мишки, фотоаппараты, футболки и даже автомобильный коврик с олимпийской символикой, а также билет в Лужники. В Санкт-Петербурге несколько дней открылась книжно-иллюстративная выставка «Как это было: к 40-летию Олимпиады-80». На экспозиции представлены самые интересные издания из фондов Российской национальной библиотеки. Редкие книги, российские и зарубежные периодические издания, красочные альбомы рассказывают об этапах подготовки к Играм. Один из разделов экспозиции посвящен призерам и победителям той легендарной Олимпиады.

Выставка в столице продлится до 3 августа