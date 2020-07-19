В Хабаровске прошли две акции за день в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

Первый митинг стал самым массовым с начала протестов, которые уже неделю продолжаются в регионе. В нем приняли участие, по разным оценкам, от 10 до 50 тысяч человек, в том числе жители других городов и соседних областей. Они требовали освободить главу региона из московского СИЗО «Лефортово» и судить в Хабаровске. Несмотря на отсутствие согласования городских властей, полиция в происходящее не вмешивалась.

Акция прошла мирно, сообщил «Эху Москвы» советник губернатора Захар Синяговский.

По словам Синяговского, несколько участников акции обратились за помощью к медикам из-за 30-градусной жары и теплового удара.

Вторая акция была уже не столь многочисленная. В ней участвовало несколько сот человек. Манифестации прошли также в Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке.

Напомним, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля по обвинению в организации убийств и покушении на убийство в 2004–2005 годах. Вину он не признал.