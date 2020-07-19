На Дальнем Востоке возобновились акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

В Хабаровске час назад начался митинг на площади Ленина у здания правительства края. Участники не отказались от его проведения, несмотря на жару свыше 30 градусов, передает Интерфакс. Акции возобновились также в Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке. У памятника Борцам за власть Советов участники развернули плакаты и скандируют лозунги в поддержку губернатора и жителей соседнего региона. Полиция по громкой связи предупреждает об ответственности за несанкционированные митинги. Одновременно на площади проходит сельхозярмарка. Правительство Приморского края опубликовало в соцсетях сообщение о том, что на площади пройдет дезинфекция.