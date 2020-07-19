Walt Disney присоединилась к бойкоту Facebook из-за обвинений в публикации расистских материалов. Компания значительно сократила расходы на публикацию рекламы в Facebook и Instagram, сообщает The Wall Street Journal. По сведениям издания, в первом полугодии Walt Disney была крупнейшим рекламодателем в социальной сети. Она потратила около 210 миллионов долларов на продвижение своего нового сервиса потокового вещания Disney+.

Ранее о намерении по меньшей мере на 30 дней отказаться от размещения рекламы во всех соцсетях заявило руководство крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola Company.