Владелец TikTok китайская компания ByteDance прервала переговоры о создании штаб-квартиры в Британии. Это связано с «более широким геополитическим контекстом», пишет со ссылкой на источник газета «Санди таймс». По ее данным, китайская корпорация на протяжении нескольких месяцев вела переговоры с департаментом международной торговли Великобритании и представителями премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10. Появление головного офиса могло бы обеспечить создание порядка 3 тысяч рабочих мест. По информации неназванного лица, компания может вернуться к планам относительно штаб-квартиры в Соединенном Королевстве в случае улучшения отношений между КНР и западными странами.