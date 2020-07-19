Владелец TikTok китайская компания ByteDance прервала переговоры о создании штаб-квартиры в Британии. Это связано с «более широким геополитическим контекстом», пишет со ссылкой на источник газета «Санди таймс». По ее данным, китайская корпорация на протяжении нескольких месяцев вела переговоры с департаментом международной торговли Великобритании и представителями премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10. Появление головного офиса могло бы обеспечить создание порядка 3 тысяч рабочих мест. По информации неназванного лица, компания может вернуться к планам относительно штаб-квартиры в Соединенном Королевстве в случае улучшения отношений между КНР и западными странами.
2020-07-19T05:09:11+03:00
2020-07-19T05:09:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:09, 19 июля 2020
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