Посольство Армении в РФ направило обращение в правоохранительные органы Москвы в связи с ситуацией на рынке «Фуд сити»

Посольство Армении в России направило обращение в правоохранительные органы Москвы в связи с ситуацией на рынке «Фуд сити». Там, по данным дипломатов, возникли проблемы с доступом большегрузных фур с фруктами из республики. Об этом сообщил ТАСС посол Вардан Тоганян. По его словам, на рынок были отправлены сотрудники посольства, чтобы на месте разобраться. Но их выпроводили оттуда силой, служба безопасности компании не захотела общаться. Звонки и просьбы не дали никакого результата. Тоганян добавил, что диппредставительство не обращалось в «антимонопольную службу, потому что это уже должно находиться в сфере внимания правоохранительных органов». По его словам, реакция от полиции пока не поступила.