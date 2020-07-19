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05:07, 19 июля 2020

Жириновский уверен, что Путин в понедельник подпишет указ о назначении врио губернатора Хабаровского края

Владимир Жириновский уверен, что Владимир Путин в понедельник подпишет указ о назначении врио губернатора Хабаровского края. Об этом он сказал в эфире радио «Комсомольская правда». Лидер ЛДПР полагает, что регион возглавит представитель партии, но фамилии он не знает. При этом если суд не найдет достаточных оснований для приговора, Сергей Фургал будет освобожден и партия будет настаивать, чтобы он имел право вернуться к своей должности, добавил Жириновский. Напомню, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля по обвинению в организации убийств и покушении на убийство, которые были совершены в 2004–2005 годах. Губернатор вину не признал. После его ареста в регионе начались массовые протесты.



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