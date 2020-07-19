Футболисты «Милана» разгромили «Болонью» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 5:1. «Милан» не проигрывает уже восемь матчей подряд в чемпионате: у команды было шесть побед и две ничьи. Сейчас клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 56 очков. «Болонья» располагается на 10-м месте, у команды в активе 43 очка. В следующем туре «Милан» 21 июля на выезде проведет матч с «Сассуоло», «Болонья» в этот же день в гостях сыграет с «Аталантой».
2020-07-19T04:07:56+03:00
2020-07-19T04:07:56+03:00
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04:07, 19 июля 2020
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