Футболисты «Милана» разгромили «Болонью» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 5:1. «Милан» не проигрывает уже восемь матчей подряд в чемпионате: у команды было шесть побед и две ничьи. Сейчас клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 56 очков. «Болонья» располагается на 10-м месте, у команды в активе 43 очка. В следующем туре «Милан» 21 июля на выезде проведет матч с «Сассуоло», «Болонья» в этот же день в гостях сыграет с «Аталантой».