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04:07, 19 июля 2020

В Сирии пройдут выборы в Народный совет

В Сирии пройдут выборы в Народный совет. Свыше 7 тысяч избирательных участков буду работать с 7 утра до 7 вечера. Впервые с 2011 года голосование будет проведено в большинстве сирийских регионов. Как сообщили в избиркоме, жители Идлиба и пограничных районов с Турцией, находящихся вне контроля правительственных сил, смогут проголосовать в соседних провинциях Алеппо, Латакия и Хама. Около сотни участков выделены для жителей провинции Ракка, которую удерживают в своих руках курдские отряды.
Выборы состоятся на многопартийной основе в соответствии с конституцией, утвержденной на референдуме в феврале 2012 года.



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