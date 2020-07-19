В Сирии пройдут выборы в Народный совет. Свыше 7 тысяч избирательных участков буду работать с 7 утра до 7 вечера. Впервые с 2011 года голосование будет проведено в большинстве сирийских регионов. Как сообщили в избиркоме, жители Идлиба и пограничных районов с Турцией, находящихся вне контроля правительственных сил, смогут проголосовать в соседних провинциях Алеппо, Латакия и Хама. Около сотни участков выделены для жителей провинции Ракка, которую удерживают в своих руках курдские отряды.

Выборы состоятся на многопартийной основе в соответствии с конституцией, утвержденной на референдуме в феврале 2012 года.