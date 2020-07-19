Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости выйти из «круговорота» обвинений с Азербайджаном. Он считает, что нужно создать международную систему мониторинга за соблюдением режима прекращения огня на границе двух стран. Об этом он заявил на встрече с руководством Министерства обороны и Вооруженных сил республики, сообщается на сайте главы правительства. Премьер призвал продолжить переговорный процесс в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, а Азербайджану посоветовал «наконец занять конструктивную позицию». Пашинян также отметил, что слова представителя Минобороны Азербайджана о способности Баку нанести удар по армянской атомной электростанции являются угрозой совершения теракта и должны получить соответствующую международную реакцию.