В городе Карабулак в Ингушетии горит несанкционированная свалка. Площадь пожара составляет около 3 га. Об этом сообщает в Instagram региональный Минприроды. Там отметили, что для тушения пожарные используют глину. Привлечены силы пожарной охраны и муниципального ЖКХ. Кроме того, в город прибыла экспертная группа МЧС и представители местных властей. Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин взял ситуацию под личный контроль. Причины возгорания устанавливаются.