В городе Карабулак в Ингушетии горит несанкционированная свалка. Площадь пожара составляет около 3 га. Об этом сообщает в Instagram региональный Минприроды. Там отметили, что для тушения пожарные используют глину. Привлечены силы пожарной охраны и муниципального ЖКХ. Кроме того, в город прибыла экспертная группа МЧС и представители местных властей. Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин взял ситуацию под личный контроль. Причины возгорания устанавливаются.
2020-07-19T04:05:26+03:00
2020-07-19T04:05:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 19 июля 2020
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