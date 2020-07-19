университет Джонса Хопкинса: Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч

Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч. Заразившихся более 14 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса. По обоим показателям на первом месте США. Россия находится на четвертом месте в мире по колличнеству инфицированных и на 11 по летальным исходам.
2020-07-19T04:04:45+03:00
2020-07-19T04:04:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 19 июля 2020
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