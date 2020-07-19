Американская компания SpaceX планирует сегодня запустить на орбиту военный спутник связи Южной Кореи Anasis-2. Ракета-носитель Falcon 9 должна стартовать с космодрома NASA на мысе Канаверал во Флориде, сообщил космический центр имени Кеннеди. Временное окно для старта продлится с 17 до почти 23 часов по времени Восточного побережья США (с 0 до 6 утра понедельника по Москве). Запуск планировалось провести еще 14 июля, но его отложили для дополнительной проверки оборудования. Секретный спутник Anasis-2 разработан во Франции компанией Airbus Defense and Space. Он позволит вооруженным силам Южной Кореи заменить зарубежные и гражданские спутники связи и обеспечит южнокорейским военным закрытую связь в широком диапазоне.