В Нью-Йорке уже в третий раз за неделю облили краской надпись Black Lives Matter у небоскреба «Трамп тауэр». Об этом сообщил ТАСС официальный представитель полицейского управления мегаполиса. Там отметили, что полицейский поскользнулся на свежей краске, травмировав себе руку и голову. Две женщины находятся под стражей в связи с инцидентом. Мотивы действий задержанных не уточняются. Одна из женщин была в майке с лозунгом «Жизни темнокожих имеют значение», в маске с надписью «Сохраним Америку великой!» и с радужным флагом, передает телекомпания Си-би-эс.
2020-07-19T03:11:00+03:00
2020-07-19T03:11:00+03:00
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03:11, 19 июля 2020
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