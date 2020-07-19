В Нью-Йорке уже в третий раз за неделю облили краской надпись Black Lives Matter у небоскреба «Трамп тауэр». Об этом сообщил ТАСС официальный представитель полицейского управления мегаполиса. Там отметили, что полицейский поскользнулся на свежей краске, травмировав себе руку и голову. Две женщины находятся под стражей в связи с инцидентом. Мотивы действий задержанных не уточняются. Одна из женщин была в майке с лозунгом «Жизни темнокожих имеют значение», в маске с надписью «Сохраним Америку великой!» и с радужным флагом, передает телекомпания Си-би-эс.