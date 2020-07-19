Лидерам стран Евросоюза вновь не удалось согласовать семилетний бюджетный план. Второй день саммита в Брюсселе закончился безрезультатно. Сегодня переговоры продолжатся. Речь идет о принятии бюджета на период до 2027 года на сумму 1,85 триллиона евро, который включает в себя меры по восстановлению экономики после пандемии коронавируса. Как отмечает The Associated Press, лидеры Дании, Норвегии и Нидерландов настаивают на жестком контроле за расходами оказываемой помощи. При этом Италия и Испания, которые наиболее пострадали из-за пандемии, стремятся получить как можно больше поддержки, указывает агентство. По итогам переговоров канцлер Германии Ангела Меркель говорила, что разногласия между странами «очень велики», а премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отметил, что пока не видит перспектив к соглашению.