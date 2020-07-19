Рамзан Кадыров потребовал от Владимира Зеленского подтвердить ранее принесенные извинения

Рамзан Кадыров потребовал от Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения. В противном случае, пригрозил глава Чечни, президенту Украины придется перед ним ответить. При этом «не перед главой республики, а перед сыном Ахмата-Хаджи Кадырова», написал чеченский лидер в своем Telegram-канале. Он добавил, что раньше знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. В своем сообщении Кадыров также упрекнул Зеленского в «нечестности» в предвыборных обещаниях, отметив, что война в Донбассе, которой тот обещал положить конец, еще продолжается. Таким образом Кадыров отреагировал на интервью Зеленского журналисту Дмитрию Гордону полутора летней давности. В нем президент объяснил, что извинялся не за свои действия или шутки, а за видеоролик, использованный студией «Квартал 95», в который попали кадры с плачущим главой Чечни.