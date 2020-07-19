«Арсенал» вышел в финал футбольного Кубка Англии. В полуфинале лондонский клуб обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:0. В матче за титул «Арсенал» сыграет с победителем противостояния между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». В полуфинал Кубка Англии «Арсенал» вышел в 30-й раз, повторив рекорд «Манчестер Юнайтед». Финал турнира станет для клуба 21-м в истории — такого показателя ранее не было ни у одной из команд.
2020-07-19T02:12:32+03:00
2020-07-19T02:12:32+03:00
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02:12, 19 июля 2020
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