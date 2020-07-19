В Пентагоне заявили о необходимости наращивать расходы НАТО для сдерживания противников, в том числе России

Глава Пентагона Марк Эспер заявил о необходимости наращивать расходы НАТО для сдерживания противников, в том числе России. Он напомнил, что США добиваются, чтобы союзники и партнеры по альянсу тратили на оборону не менее 2% ВВП. По его словам, сейчас идет «эпоха соперничества великих держав», а главными стратегическими конкурентами США являются Китай и Россия, цитирует словам министра пресс-служба ведомства. При этом, по его словам, Китай представляет более значительную проблему, поскольку у страны есть «население и экономика, чтобы вытеснить США». Россия выступает «чуть менее сложным вызовом», однако является «мировым нарушителем спокойствия», отметил Эспер.