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02:08, 19 июля 2020

Посольство Армении получает жалобы от экспортеров армянских товаров на запрет торговать на рынке «Фуд Сити» в Москве

Посольство Армении в России получает жалобы от экспортеров армянских товаров на запрет торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве. Об этом рассказал РБК посол Вардан Тоганян. По его словам, аналогичная информация поступила от экспедиторов и водителей фур. От них требовали снять номера и логотипы, которые говорят о принадлежности машин к Армении. Речь идет о белее чем 50 машин, которые убрали с торговых рядов. Им пришлось уехать в другие торговые центры. Тоганян сообщил, что представители посольства, узнав о ситуации, направили уведомления властям Москвы и пришли на рынок, но администрация «выпроводила их силой». При этом посол отметил, что не может утверждать, что к инциденту причастны владельцы «Фуд Сити», уроженцы Азербайджана, основатели и совладельцы группы компаний «Киевская площадь» Год Нисанов и Зарах Илиев. Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заверил, что по его данным, торговля овощами и фруктами из Армении не прекращалась, и добавил, что в ведомство не поступало обращений из армянского посольства.
В свою очередь в Объединении армян России заявили, что армяне бойкотируют все азербайджанские рынки и другие торговые точки в Москве и скупают всю продукцию у своих. Кроме того, армянские предприниматели оказывают помощь своим согражданам.



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