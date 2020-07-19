Всемирная организация здравоохранения сообщила о новом рекордном числе заразившихся коронавирусом. Суточный прирост в мире составил почти 260 тысяч человек. Прошлый максимум был зафиксирован лишь накануне — более 237 тысяч. Больше всего инфицированных за день выявили в США — свыше 71 тысячи. Далее следуют Бразилия и Индия. Россия по этому показателю заняла восьмое место — 6234 новых случаев COVID-19. Это минимум с конца апреля. Общее число заразившихся во всем мире превысило 14 миллионов человек.
2020-07-19T02:05:02+03:00
2020-07-19T02:05:02+03:00
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02:05, 19 июля 2020
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