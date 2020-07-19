МЧС сообщает о подтоплениях 25 дачных домов и более 40 участков в Можайском округе Подмосковья. Уровень воды там составляет от 10 до 30 сантиметров. Кроме того, подтопленными остаются два участка дороги в Наро-Фоминском округе — в деревне Мальцево и в деревне Набережная слобода. К работам по ликвидации подтоплений привлекли порядка 400 человек и полсотни единиц техники.

В пятницу в пресс-службе главы и правительства Московской области сообщили, что 11 населенных пунктов Можайского округа могут быть подтоплены из-за увеличения сбросов на гидроузле Западной станции водоподготовки в Можайске. Власти выставили круглосуточные гидропосты и подготовили пункты временного размещения на случай эвакуации.