Лидеры стран ЕС вновь не смогли договориться по бюджету и фонду восстановления экономики после пандемии

Лидеры стран ЕС вновь не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии. Второй день саммита в Брюсселе завершился без результата. Как сообщили в Совете ЕС, дискуссии продолжатся в воскресенье. Как рассказал ТАСС источник в делегации одной из стран сообщества, сегодня председатель Евросовета Шарль Мишель может представить участникам встречи новое компромиссное предложение. Официально саммит должен был завершиться в субботу, но дипломаты допускали, что он затянется на третий день.