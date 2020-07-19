Лидеры стран ЕС вновь не смогли договориться по бюджету и фонду восстановления экономики после пандемии

Лидеры стран ЕС вновь не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии. Второй день саммита в Брюсселе завершился без результата. Как сообщили в Совете ЕС, дискуссии продолжатся в воскресенье. Как рассказал ТАСС источник в делегации одной из стран сообщества, сегодня председатель Евросовета Шарль Мишель может представить участникам встречи новое компромиссное предложение. Официально саммит должен был завершиться в субботу, но дипломаты допускали, что он затянется на третий день.
2020-07-19T01:09:28+03:00
2020-07-19T01:09:28+03:00
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01:09, 19 июля 2020
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