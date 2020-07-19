Военнослужащий ВМС США арестован по подозрению в передаче секретной информации гражданину России. На следующей неделе старшина Чарльз Бриггс предстанет перед военным трибуналом, пишет издание The Virginian-Pilot. По его данным, Бриггс работал в сфере информации и технологий в Военно-морском медицинском центре Портсмута. Ему инкриминируют несанкционированное распространение секретной оборонной информации, полученной из правительственного компьютера в январе прошлого года. В то время он находился на авиабазе Оффутт в штате Небраска. Бриггс не сообщил о своих связях с гражданином России и о своей поездке в Сербию в 2018 году. В Пентагоне не стали комментировать эту информацию.