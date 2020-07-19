В Омске прошла акция в поддержку жителей Хабаровска, протестующих из-за ареста губернатора Сергея Фургала. В центре города собралось более 70 человек. Некоторые принесли плакаты, но полицейские предупредили, что демонстрировать их нельзя, поскольку акция не согласована. Много раз проскандировав «Хабаровск, мы с тобой!», протестующие разошлись, договорившись о новой акции. Ее дата определится в ближайшие дни.

Напомню, главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации покушений и убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Суд арестовал его на два месяца, сам губернатор вину не признает. После этого в разных городах региона прошли многотысячные митинги и шествия в поддержку арестованного губернатора.