Четыре машины, включая две маршрутки, столкнулись на западе Москвы. Авария произошла на пересечении Боровского шоссе с улицей Шолохова. Одна машина в результате столкновения перевернулась, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По его данным, маршрутки ехали без пассажиров. Но точной информации о пострадавших пока нет. На месте находятся три кареты скорой помощи.
2020-07-19T01:06:27+03:00
2020-07-19T01:06:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 19 июля 2020
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