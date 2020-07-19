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01:06, 19 июля 2020

Четыре машины, включая две маршрутки, столкнулись на западе Москвы

Четыре машины, включая две маршрутки, столкнулись на западе Москвы. Авария произошла на пересечении Боровского шоссе с улицей Шолохова. Одна машина в результате столкновения перевернулась, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По его данным, маршрутки ехали без пассажиров. Но точной информации о пострадавших пока нет. На месте находятся три кареты скорой помощи.



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