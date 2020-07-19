Оперативный штаб: В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом, число умерших достигло 4 299, сообщает оперативный штаб. По последним данным, в столице зафиксировано почти 233 тысячи случаев заражения COVID-19, вылечились более 170 тысяч пациентов.