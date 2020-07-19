Оперативный штаб: В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом, число умерших достигло 4 299, сообщает оперативный штаб. По последним данным, в столице зафиксировано почти 233 тысячи случаев заражения COVID-19, вылечились более 170 тысяч пациентов.
2020-07-19T01:05:40+03:00
2020-07-19T01:05:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 19 июля 2020
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