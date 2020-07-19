Исаакиевский собор в Петербурге сегодня откроют для посетителей

Храм снова начнёт работу после трёх с половиной месяцев коронавирусных ограничений.

Исаакиевский собор откроют и как музей, и как храм. Сегодня здесь пройдёт первое после перерыва публичное богослужение. Число посетителей ограничат, им придётся надеть маски и соблюдать социальную дистанцию,а на входах поставят аппараты с антисептиком для рук. Несколько дней на тех же условиях уже работает самая известная смотровая площадка Петербурга — колоннада Исаакиевского собора. Напомню, в этом храме уже во время действия ограничений прошло одно из последних общедоступных богослужений в городе. В конце марта, когда Смольный официально запретил прихожанам посещать службы, в Исаакиевском соборе провели божественную литургию, которую посетил председатель петербургского заксобрания Вячеслав Макаров.

Другой известный петербургский храм, церковь Спаса на крови, которым управляет тот же музей, откроют только на следующей неделе.