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00:05, 19 июля 2020

Исаакиевский собор в Петербурге сегодня откроют для посетителей

Храм снова начнёт работу после трёх с половиной месяцев коронавирусных ограничений.
Исаакиевский собор откроют и как музей, и как храм. Сегодня здесь пройдёт первое после перерыва публичное богослужение. Число посетителей ограничат, им придётся надеть маски и соблюдать социальную дистанцию,а на входах поставят аппараты с антисептиком для рук. Несколько дней на тех же условиях уже работает самая известная смотровая площадка Петербурга — колоннада Исаакиевского собора. Напомню, в этом храме уже во время действия ограничений прошло одно из последних общедоступных богослужений в городе. В конце марта, когда Смольный официально запретил прихожанам посещать службы, в Исаакиевском соборе провели божественную литургию, которую посетил председатель петербургского заксобрания Вячеслав Макаров.

Другой известный петербургский храм, церковь Спаса на крови, которым управляет тот же музей, откроют только на следующей неделе.



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