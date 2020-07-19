В Сирии сегодня пройдут парламентские выборы

Более 7 тысяч участков по всей стране откроют свои двери в 8 утра. Смогут проголосовать и жителей провинции Идлиб и граничащих с Турцией районов. Для них десятки участков организовали в соседних провинциях Алеппо, Латакия и Хама. Еще почти сотня участков выделены для жителей провинции Ракка, которую удерживают в своих руках курдские отряды из «Сил демократической Сирии».

Всего правом голоса обладают почти 20 миллионов граждан страны. При этом беженцы, которые ранее выехали из Сирии незаконным путем, не смогут участвовать в выборах.

Фаворитом ожидаемо называют блок «Национальное единство», победивший на выборах в 2016 году и включающий правящую Партию арабского социалистического возрождения (ПАСВ или «Баас») и Прогрессивный национальный фронта (ПНФ). Голосование завершится в 8 вечера.

В российском МИДе заявили, что парламентские выборы в Сирии важны для сохранения стабильности в стране и регионе