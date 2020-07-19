Силовики задержали свыше 30 активистов выступавшие против поправок в Семейный кодекс об ограничении прав трансгендеров

Одиночные пикеты проходили в Москве и Санкт-Петербурге.

В столице акция против предложений группы сенаторов Совета Федерации во главе с Еленой Мизулиной должна была пройти у здания Госдумы. Однако она была фактически сорвана. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», плакат успела развернуть только одна участница, после чего задержали не только ее, но и еще свыше 20 человек. Их увезли в ОВД «Тверской», где начали составлять протоколы о нарушении правил проведения акций. Некоторые из задержанных утверждают, что против них применяли силу или задавали глумливые вопросы.

В Санкт-Петербурге активисты, недовольные поправками об ограничении прав трансгендеров и однополых пар, вышли с плакатами к Гостиному двору. На них было написано, к примеру: «Запрет на брак – подрыв института семьи», или «Нет гомофобным законам». Петербургским активистам в одиночных пикетах удалось поучаствовать немногим дольше, чем московским – в городе задержали свыше 10 человек.

Поправки, внесенные в Госдуму сенаторами во главе с Мизулиной, запрещают не только однополые браки, но и союзы между людьми, сменившими пол. Также им предлагают запретить усыновлять детей. Изменения в Семейный кодекс ограничивают и полномочия органов опеки. Задержанных у здания Госдумы активистов отпустили с обязательством о явке Милы Земцовой. Как сообщил адвокат Мансур Гильманов, судя по всему, ее оставляют на ночь до суда. На Земцову составляют протокол по ст об организациисерии сменяемых одиночных пикетов", — сказал он.