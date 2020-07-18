Полиция нашла организаторов массовой дискотеки у дома правительства в Екатеринбурге

Как передает «Интерфакс», ими оказались трое студентов в возрасте 19-23 лет. Они признали, что нарушили действующее Законодательство, в отношении каждого из них заведено административное дело за нарушение правил поведения в условиях режима повышенной готовности. Ранее сообщалось, что 17 июля в Екатеринбурге, около здания регионального правительства была устроена дискотека, на которую, по данным, СМИ, собралось несколько сот человек.