Полиция нашла организаторов массовой дискотеки у дома правительства в Екатеринбурге

Как передает «Интерфакс», ими оказались трое студентов в возрасте 19-23 лет. Они признали, что нарушили действующее Законодательство, в отношении каждого из них заведено административное дело за нарушение правил поведения в условиях режима повышенной готовности. Ранее сообщалось, что 17 июля в Екатеринбурге, около здания регионального правительства была устроена дискотека, на которую, по данным, СМИ, собралось несколько сот человек.
2020-07-18T23:06:08+03:00
2020-07-18T23:06:08+03:00
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23:06, 18 июля 2020
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