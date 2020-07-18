Крупное кибермошенничество вскрыто сотрудниками полиции в Петербурге

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, трое злоумышленников завладели данными банковских карт и счетов более 2 тыс. человек и списывали с них деньги. Ущерб составил примерно 4 млн руб. Мошенники создавали сайты-двойники популярных интернет-магазинов, после чего получали сведения о номерах и кодах карт клиентов. Еще одним источником снабжения преступников банковскими реквизитами выступал «теневой сегмент интернета». Как оказалось, подозреваемые жили в Северной столице, сегодня все трое были задержаны.