Старшину ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче секретных данных гражданину России

Об этом пишет The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы военного суда. По данным издания, Бриггс работал в сфере информации и технологий в Военно-морском медицинском центре Портсмута. Следствие считает, что старшина получил секретные данные на правительственный компьютер в начале января 2019 года и передал их гражданину России. Какие именно данные он распространил и как познакомился с россиянином, не уточняется. Официальное обвинение Бриггсу предъявят 22 июля, на следующей неделе он предстанет перед судом. На днях Великобритания заявила, что связанные с Россией хакеры пытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса. В Кремле заявили, что Москва не имеет к этому никакого отношения.