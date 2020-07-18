Париж, Рим и Берлин готовы «рассмотреть возможность санкций» за нарушение оружейного эмбарго в Ливии

С совместным заявлением на этот счет выступили канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Италии Джузеппе Конте. В заявлении,, принятом «на полях» саммита ЕС в Брюсселе, говорится, что переговорное политическое решение кризиса в Ливии должно быть всеобъемлющим и должно опираться на итоги берлинской конференции. В конце июня США и Национальная нефтяная корпорация Ливии выражали беспокойство в связи с присутствием ЧВК «Вагнер» и других сил на территории крупнейшего в Ливии нефтяного месторождения «Аш-Шарара». В свою очередь в признанном международным сообществом правительстве национального согласия призвали США и Евросоюз ввести ограничительные меры в отношении ЧВК «Вагнер», бойцы которой воюют на стороне противника ПНС Халифы Хафтара.