Париж, Рим и Берлин готовы «рассмотреть возможность санкций» за нарушение оружейного эмбарго в Ливии

С совместным заявлением на этот счет выступили канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Италии Джузеппе Конте. В заявлении,, принятом «на полях» саммита ЕС в Брюсселе, говорится, что переговорное политическое решение кризиса в Ливии должно быть всеобъемлющим и должно опираться на итоги берлинской конференции. В конце июня США и Национальная нефтяная корпорация Ливии выражали беспокойство в связи с присутствием ЧВК «Вагнер» и других сил на территории крупнейшего в Ливии нефтяного месторождения «Аш-Шарара». В свою очередь в признанном международным сообществом правительстве национального согласия призвали США и Евросоюз ввести ограничительные меры в отношении ЧВК «Вагнер», бойцы которой воюют на стороне противника ПНС Халифы Хафтара.
2020-07-18T23:03:10+03:00
2020-07-18T23:03:10+03:00
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23:03, 18 июля 2020
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