Число случаев заражения COVID-19 в мире за сутки выросло на рекордные 259 тысяч

Об этом сообщает ВОЗ.
2020-07-18T22:07:51+03:00
2020-07-18T22:09:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:07, 18 июля 2020
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