Поджог мог стать причиной пожара в кафедральном соборе Нанта

Французская прокуратура объявила о проверке этой версии в числе приоритетных.

Версия о поджоге готического собора, основанного в 15 веке, вышла на первый план после сообщений о распространении огня. Известно по меньшей мере о трёх очагах возгорания. В прокуратуре, впрочем, не исключают и возможность короткого замыкания — для проверки этой версии из Парижа в Нант пригласили эксперта, который сможет оценить состоянии проводки.

Пожар начался около восьми часов утра в субботу, к месту ЧП были стянуты более сотни пожарных. Сильнее всего пострадала западная часть собора. Уничтожен один из старейших органов Франции — в прошлом году отмечали его 400-летие. Как напомнил один из органистов собора Мишель Бурсье, инструмент чудом пережил бомбардировки 1944го и крупный пожар 1972. От огня пострадали также витражи 16 века и некоторые элементы внутреннего убранства. В противопожарной службе Нанта подчёркивают, что удалось избежать повторения трагедии, произошедшей в соборе Парижской Богоматери, — прежде всего, благодаря тому, что деревянные конструкции кровли в ходе последних реставраций были заменены на бетонные.

В результате пожара в Соборе Парижской Богоматери в апреле прошлого года вместе с деревянной конструкцией кровли на своды обрушился шпиль. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о необходимости восстановить собор за пять лет, эксперты говорят, что эти работы могут занять значительно больше времени.