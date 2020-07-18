Бывший глава совета директоров финансового интернет-сервиса Wirecard возможно находится в Белоруссии или России

Бывший глава совета директоров финансового интернет-сервиса Wirecard Ян Марсалек по всей вероятности находится в Белоруссии или России.

В русском регистре въездов, который содержит также сведения о Белоруссии, найдена запись с данными одного из паспортов Марсалека. Бывший менеджер прибыл на самолете в аэропорт Минска в ночь на 19 июня. В регистре выездов он не отмечен. Это значит, что Марсалек находится в Белоруссии или России. Этот результат показало расследование журнала Spiegel, голландской платформы Bellingcat, российского издания The Insider и американского McClatchy Report.

Spiegel пишет, что эти сведения подкрепляют тезис о сотрудничестве Марсалека с российскими спецслужбами. Мошенник сам рассказывал о помощи России при поездке в сирийскую Пальмиру. В Лондоне бывший глава концерна показывал бумаги, содержащие теорию заговора о происхождении яда для отравления Скрипалей. Spiegel пишет, что ФСБ годами следило за передвижениями Марсалека. Он часто посещал Россию.

В результате проверки в концерне Wirecard выяснялась недостача почти двух миллиардов евро. После того, как стало известно о финансовом мошенничестве, резко упал биржевой курс предприятия. Концерн заявил о банкротстве. 22 июня Марсалек был уволен.

Дело расследует прокуратура Мюнхена. Марсалек заявил через своего адвоката, что не намерен прийти с повинной.