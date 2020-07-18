Армяне будут бойкотировать все азербайджанские рынки и другие торговые точки в Москве

Во всяком случае, так в ФБ утверждает сопредседатель Объединения армян России Давид Тоноян. По его словам, «Фуд Сити» без армян работать не сможет. Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян рассказал РБК, что на московском рынке «Фудсити» запретили торговать армянскими продуктами. Подробности «Эху Москвы» сообщил вице-президент Союза армян России Левон Муканян.

Рынок «Фуд Сити» принадлежит уроженцам Азербайджана, совладельцам группы компаний «Киевская площадь» Году Нисанову и Зарахе Илиеву. Конфликт возник на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. В пресс-службе группы «Киевская площадь» РБК отказались комментировать ситуацию на рынке «Фуд Сити», а глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил РБК, что по его данным, торговля овощами и фруктами из Армении вчера и сегодня проводилась без осложнений.