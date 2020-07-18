Французский фонд наследия объявил о сборе пожертвований на реставрацию органа собора Святых Петра и Павла в Нанте

Французский фонд наследия объявил о сборе пожертвований на реставрацию органа собора Святых Петра и Павла во французском Нанте, где сегодня произошел пожар. Собор признан во Франции историческим памятником. Его старинный орган был сделан в XVII веке, он пережил бомбардировки Второй мировой войны и пожар в 1972 году. В организации заверили, что все деньги, собранные совместно с Министерством культуры Франции, будут перечислены исключительно на реставрационные работы.
2020-07-18T21:05:04+03:00
2020-07-18T21:05:04+03:00
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21:05, 18 июля 2020
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