Французский фонд наследия объявил о сборе пожертвований на реставрацию органа собора Святых Петра и Павла в Нанте

Французский фонд наследия объявил о сборе пожертвований на реставрацию органа собора Святых Петра и Павла во французском Нанте, где сегодня произошел пожар. Собор признан во Франции историческим памятником. Его старинный орган был сделан в XVII веке, он пережил бомбардировки Второй мировой войны и пожар в 1972 году. В организации заверили, что все деньги, собранные совместно с Министерством культуры Франции, будут перечислены исключительно на реставрационные работы.