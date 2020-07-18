Армяне будут бойкотировать все азербайджанские рынки и другие торговые точки в Москве

Во всяком случае, так в ФБ утверждает сопредседатель Объединения армян России Давид Тоноян. По его словам, «Фуд Сити» без армян работать не сможет. Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян рассказал РБК, что на московском рынке «Фудсити» запретили торговать армянскими продуктами.

Конфликт возник из-за того, что армянским торговцам запретили торговать на принадлежащем азербайджанцам рынке Фуд-Сити. Вице-президент Союза армян России Левон Муканян считает, что в России происходит дискриминации армян по национальному признаку.

В пресс-службе группы «Киевская площадь» РБК отказались комментировать ситуацию на рынку «Фуд Сити», а

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил РБК, что по его данным, торговля овощами и фруктами из Армении была вчера и продолжается сегодня.