Тяжелых пострадавших при взрыве газа в доме в Кабардино-Балкарии переведут в Федеральный ожоговый центр в Н.Новгороде

Наиболее тяжело пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Кабардино-Балкарии переведут в Федеральный ожоговый центр в Н.Новгороде. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве КБР. В первую очередь идет о девятилетнем мальчике и мужчине 1959 года рождения. Решение по остальным пострадавшим будет приниматься исходя из их состояния. В результате взрыва ожоги, по уточненным данным, получили пять человек: мужчина, женщина, мальчик и девочка. Ранее в региональном Минздраве сообщили, что у мужчины ожоги 70-ти% поверхности тела, у женщины — 40-ка%. Мальчик получил глубокие ожоги 55-ти% поверхности тела, девочка – 10-ти%.