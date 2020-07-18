Полиция не обнаружила следов взлома в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, который пострадал, предположительно, в результате поджога. Об этом со ссылкой на прокурора Нанта Пьера Сена сообщает Франс Пресс. При этом, ранее в соборе было выявлено три очага возгорания на значительном расстоянии друг от друга. В результате пожара основные повреждения получили старинный орган и витражи XV столетия. Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился почти 500 лет.