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20:33, 18 июля 2020

Полиция не обнаружила следов взлома в соборе Святых Петра и Павла в Нанте

Полиция не обнаружила следов взлома в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, который пострадал, предположительно, в результате поджога. Об этом со ссылкой на прокурора Нанта Пьера Сена сообщает Франс Пресс. При этом, ранее в соборе было выявлено три очага возгорания на значительном расстоянии друг от друга. В результате пожара основные повреждения получили старинный орган и витражи XV столетия. Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился почти 500 лет.



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