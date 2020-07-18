Владимир Жириновский ожидает назначения ВРИО губернатора Хабаровского края уже в ближайший понедельник

Выступая в эфире радио «Комсомольская правда», он сказал, что, по его сведениям, это будет представитель ЛДПР. В Кремле ранее заявили, что решения об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, арестованного по подозрению в убиствах, пока нет.

При выборе кандидатуры на пост врио главы Хабаровского края президент Владимир Путин, будет исходить из ситуации в регионе. Об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков добавил, что есть разные виды мониторинга, никто никогда не полагается на какой-то один вид мониторинга или какие-то одни исследования. Президент получает информацию из множественных источников, и совокупность этой информации дает возможность понимать, что на самом деле происходит в регионе.