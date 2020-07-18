Армяне бойкотируют все азербайджанские рынки и другие торговые точки в Москве

Во всяком случае, так в ФБ утверждает сопредседатель Объединения армян России Давид Тоноян. По его словам, «Фуд Сити» без армян действовать не будет. Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян рассказал РБК, что на московском рынке «Фудсити» запретили торговать армянскими продуктами. По его словам, больше 50 машин с армянской продукцией отогнали в отстойник, продукты убрали с торговых рядов. Тоганян сказал, что не может говорить о причастности к инциденту лично владельцев «Фуд Сити», уроженцев Азербайджана, основателей и совладельцев группы компаний «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Конфликт возник на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе.