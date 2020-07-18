Владимир Жириновский ожидает назначения ВРИО губернатора Хабаровского края уже в ближайший понедельник

Выступая в эфире радио «Комсомольская правда», он сказал, что, по его сведениям, это будет представитель ЛДПР. В Кремле ранее заявили, что решения об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, арестованного по подозрению в убиствах, пока нет.
2020-07-18T20:06:21+03:00
2020-07-18T20:17:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2678583-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:06, 18 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
В МВД и в правительстве Хабаровского края сильно разошлись в оценках численности сегодняшней массовой акции В полиции нашему корреспонденту сказали, что было около 10 тысяч человек, тогда как, советник губернатора Захар Синяговский в интервью «Эху Москвы» утверждает, что протестовали от 30 тысяч до 50 тысяч…