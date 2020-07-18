Владимир Жириновский ожидает назначения ВРИО губернатора Хабаровского края уже в ближайший понедельник

Выступая в эфире радио «Комсомольская правда», он сказал, что, по его сведениям, это будет представитель ЛДПР. В Кремле ранее заявили, что решения об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, арестованного по подозрению в убиствах, пока нет.